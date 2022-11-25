2022-11-25 16:53:31 Denizde oluşan hortumlar panikletti!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası denizde 4 hortum oluştu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası denizde 4 hortum oluştu.
İlçeye bağlı Meydan ve Kapısuyu Mahallerinde etkili olan yağışların ardından denizde toplamda 4 hortum oluştu.
Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
İşte o anlar...
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