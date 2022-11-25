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Yaşam
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Denizde oluşan hortumlar panikletti!

2022-11-25 16:53:31
Denizde oluşan hortumlar panikletti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası denizde 4 hortum oluştu.

#1
Foto - Denizde oluşan hortumlar panikletti!

İlçeye bağlı Meydan ve Kapısuyu Mahallerinde etkili olan yağışların ardından denizde toplamda 4 hortum oluştu.

#2
Foto - Denizde oluşan hortumlar panikletti!

Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

#3
Foto - Denizde oluşan hortumlar panikletti!

İşte o anlar...

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