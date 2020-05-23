Denizaltıların kalbi milli sistemle atacak

YERLİ KATKIDA HEDEF AŞILDI
Tasarımdan tümleştirmeye kadar tamamen yerli olarak üretilen DBDS, bu bakımdan savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmalarında adından söz ettiriyor.
DBDS sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı, yüzde 75 seviyesine ulaştı. Sistemin donanım tasarımı ve yazılımının tamamı HAVELSAN'ın iş gücüyle üretildi.
Yerli katkı payında gelinen seviye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yerli ve milli üretim hedefleriyle uyumlu bir başarıya imza attı.
Denizaltı gemisindeki zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için, uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu testlerden başarıyla geçti.