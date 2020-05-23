Denizaltıların kalbi milli sistemle atacak

REİS SINIFI DENİZALTILAR EMNİYETLİ VE ETKİN GÖREV YAPACAK

Daha önce yabancı firmalardan temin edilen DBDS'ler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilirken, yenilikler de kolaylıkla sisteme eklenebiliyor.

Milli imkanlarla geliştirilen ve denizaltıların kalbi olarak da gösterilen, veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlayan bu sistemler sayesinde Reis sınıfı denizaltılar daha emniyetli seyir yapacak ve harekat görevlerini en etkin ve kesintisiz şekilde icra etmesi mümkün olacak.