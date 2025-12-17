  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

Yazar, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Deniz dronları ve deniz savaşının dönüşümünün denizde caydırıcılık üretmenin alternatif yollarının mümkün olduğunu açıkladı.

#1
Foto - Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

Rusya-Ukrayna savaşı, modern çatışma ortamlarında insansız sistemlerin rolünü köklü biçimde dönüştüren bir laboratuvar işlevi görüyor. Hava araçlarıyla başlayan bu dönüşüm, son iki yılda deniz alanına da taşındı. Ukrayna’nın geliştirdiği ve kullandığı deniz dronları, Karadeniz’de güç dengelerini etkileyen yeni bir boyut açtı. Bu bağlamda öne çıkan “Sea Baby” platformu, hem teknik özellikleri hem de yol açtığı stratejik tartışmalar nedeniyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

Novorossiysk’te bir Rus denizaltısının Sea Baby tipi bir deniz dronu tarafından vurulduğuna dair iddialar henüz bağımsız kaynaklarca tam olarak doğrulanmış değil. Buna rağmen bu iddia, deniz savaşının geleceğine dair önemli soruları gündeme getirdi. Tartışmanın kendisi bile, denizlerdeki geleneksel üstünlük kavramının aşındığını gösteriyor. Ukrayna’nın deniz dronlarına yönelmesi, savaşın ilk aylarında karşı karşıya kaldığı askeri tabloyla yakından bağlantılı. Karadeniz Filosu karşısında büyük suüstü platformlarına sahip olmayan Kiev, denizde caydırıcılık üretmenin farklı yollarını aramak zorunda kaldı. Bu arayış, düşük maliyetli ve uzaktan kumandalı sistemlere dayanan asimetrik bir yaklaşımı beraberinde getirdi.

#3
Foto - Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

2022’den itibaren kullanılan ilk nesil deniz dronları, özellikle Sivastopol ve çevresindeki Rus deniz unsurlarına yönelik saldırılarla öne çıktı. Bu operasyonlar, Rus donanmasının hareket alanını daraltırken, Karadeniz’in batısında güvenlik algısını da değiştirdi. Rus gemilerinin daha korunaklı bölgelere çekilmesi ve liman savunmalarının güçlendirilmesi, bu baskının somut sonuçları arasında yer aldı. Sea Baby’nin teknik ve operasyonel çerçevesi Sea Baby, Ukrayna’nın deniz dronu programında bir sonraki aşamayı temsil ediyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre platform, modüler bir tasarıma sahip. Bu yapı, farklı görev profillerine uyarlanabilmesini mümkün kılıyor. Keşif, uzaktan mayınlama, elektronik harp ve doğrudan saldırı gibi görevler, bu çerçevede öne çıkan kullanım alanları arasında. Gövde tasarımında radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik unsurların bulunması, Sea Baby’nin tespit edilmeden hedefe yaklaşma kabiliyetini artırıyor. Uzun menzil ve saatler sürebilen operasyon kapasitesi, Karadeniz’in geniş alanlarında etkili bir kullanım sağlıyor. Kontrol sistemlerinde uydu bağlantıları ve şifreli haberleşme altyapısının kullanılması, platformun uzaktan ve esnek biçimde yönetilebildiğini gösteriyor. Bazı varyantların roket sistemleri veya hava savunma füzeleriyle donatılabileceğine dair bilgiler, Sea Baby’nin konseptini daha da ileri bir noktaya taşıyor. Bu durum, deniz dronlarının pasif hedefler olmaktan çıkıp aktif muharebe unsurlarına dönüşebileceğine işaret ediyor.

#4
Foto - Deniz savaşının dönüşümü! O isim, Sea Baby ile ilgili Ukrayna’nın o planını açıkladı!

Ukrayna basınında yer alan ve uluslararası savunma çevrelerinde yankı bulan Novorossiysk iddiası, doğrulanması halinde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Denizaltılar, özellikle Rusya gibi büyük askeri güçler için stratejik caydırıcılığın temel bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu platformların insansız deniz araçları tarafından tehdit edilebilir hale gelmesi, deniz güvenliği anlayışında ciddi bir kırılmaya yol açabilir. Bu tür bir saldırı, taktik düzeyde bir başarıdan öte, psikolojik ve doktrinel sonuçlar da doğurur. Denizaltı üslerinin güvenliği, liman savunmaları ve sualtı tehdit algısı yeniden tanımlanmak zorunda kalır. Rusya açısından bakıldığında, Karadeniz’deki operasyonel serbestinin daha da daralması anlamına gelir. Rus donanması üzerindeki baskı Karadeniz, Rusya için askeri bir alanın ötesinde stratejik ve ekonomik bir havza niteliği taşıyor. Enerji taşımacılığı, ticaret yolları ve bölgesel nüfuz bu deniz üzerinden şekilleniyor. Ukrayna’nın deniz dronlarıyla yarattığı baskı, bu denklemi zorlayan bir unsur haline geldi. Limanların korunması, sualtı gözetleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve insansız tehditlere karşı erken uyarı mekanizmalarının kurulması, Moskova’nın öncelikleri arasına girdi. Bu önlemler hem maliyetleri artırıyor hem de Rus donanmasının esnekliğini sınırlıyor. Büyük platformların, küçük ve hızlı araçlar karşısında savunmasız kalabildiği gerçeği, Karadeniz’de pratik bir deneyim alanı bulmuş durumda. Küresel deniz güvenliği açısından yansımalar Sea Baby ve benzeri sistemler, Ukrayna-Rusya çatışmasının ötesinde daha geniş bir jeopolitik çerçeveye işaret ediyor. ABD, Çin ve İran gibi aktörlerin uzun süredir üzerinde çalıştığı insansız deniz sistemleri, Ukrayna örneği sayesinde gerçek bir savaş ortamında test edilmiş oluyor. Bu durum, deniz savunma doktrinlerinin yeniden gözden geçirilmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Liman güvenliği, insansız tehditlere karşı elektronik harp kapasitesi ve denizaltı savunması, önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım çeken alanlar arasında yer alabilir. Orta ölçekli ve sınırlı kaynaklara sahip ülkeler için Ukrayna deneyimi, denizde caydırıcılık üretmenin alternatif yollarının mümkün olduğunu gösteriyor. Karadeniz’de değişen denge Sea Baby etrafında şekillenen tartışma, modern deniz savaşının geçirdiği dönüşümü açık biçimde ortaya koyuyor. Büyük gemiler ve klasik donanma unsurları hâlâ önemini koruyor; ancak denizdeki güç dengesi artık farklı araçlar ve yöntemlerle de şekilleniyor. Küçük, hızlı ve insansız platformlar, yüksek maliyetli sistemler karşısında ciddi bir baskı unsuru haline gelmiş durumda. Novorossiysk iddiası doğrulansa da doğrulanmasa da Ukrayna’nın deniz dronlarıyla yarattığı etki, Karadeniz’deki askeri hesapların yeniden yapılmasına yol açtı. Bu tablo, deniz savaşının geleceğinde teknolojik uyum ve operasyonel yaratıcılığın belirleyici olacağı bir döneme girildiğini gösteriyor. Sea Baby, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olarak şimdiden askeri ve stratejik analizlerde kendine yer bulmuş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!
Ekonomi

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücret için geri sayım sürerken, bu yıl TÜRK-İŞ’in yer almadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin
Avrupa

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin, sosyal yardım alırken Türkiye’de çok sayıda taşınmaz ve araç sahibi olduğu ortaya çıktı...
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi. Üç işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı...
Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi
Dünya

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

Almanya’da Protestan ve Katolik kiliseleri tarafından kurulan Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), Alman hükümetine İsrail’e silah ih..
Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak
Gündem

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

Milletin kürsüsünden Türkiye düşmanlarına ve yerli işbirlikçilerine adeta ders veren AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, savunma san..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23