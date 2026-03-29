Yunanistan’ın Türkiye planı elinde patladı! 10 bin euroluk “Meriç” oyunu fiyaskoyla bitti

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde nüfus kaybını önlemek amacıyla başlattığı "10 bin euro teşvikli yerleşim programı" büyük bir başarısızlığa uğradı. Bin ailelik kontenjan açılmasına rağmen sadece iki başvurunun gelmesi üzerine Atina yönetimi, bölgeye yerleşecekler için iş bulma zorunluluğunu kaldırarak şartları esnetmek zorunda kaldı. Uzaktan çalışanlardan gurbetçilere kadar herkesi bölgeye çekmeye çalışan Yunan hükümetinin bu stratejik hamlesi, bölge halkı tarafından beklenen ilgiyi görmedi.