Yunanistan’ın Türkiye planı elinde patladı! 10 bin euroluk "Meriç" oyunu fiyaskoyla bitti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde nüfus kaybını önlemek amacıyla başlattığı "10 bin euro teşvikli yerleşim programı" büyük bir başarısızlığa uğradı. Bin ailelik kontenjan açılmasına rağmen sadece iki başvurunun gelmesi üzerine Atina yönetimi, bölgeye yerleşecekler için iş bulma zorunluluğunu kaldırarak şartları esnetmek zorunda kaldı. Uzaktan çalışanlardan gurbetçilere kadar herkesi bölgeye çekmeye çalışan Yunan hükümetinin bu stratejik hamlesi, bölge halkı tarafından beklenen ilgiyi görmedi.

Yunanistan’ da hükümetin , Batı Trakya’nın stratejik öneme sahip bölgesi olan Orta ve Kuzey Meriç’teki nüfus kaybını durdurmak amacıyla başlattığı 10 bin Euro’luk yerleşim programında köklü değişikliklere gittiği açıklandı. Meriç Yeniden Yapılandırma Komitesi toplantısında açıklanan yeni kararlar, programın şimdiye kadar beklenen ilgiyi görmemesi (bin kontenjandan sadece ikisinin dolması) üzerine alındı.

Hükümet, “fiyasko” olarak nitelendirilen ilk aşamanın ardından şartları esneterek hedef kitlesini genişletti. Artık bölgeye yerleşecek olanların Meriç sınırları içinde bir iş bulması şart koşulmayacak. Bu madde, özellikle Dedeağaç’ta çalışıp Sufli gibi bölgelerde yaşayacak olanları veya uzaktan çalışanları (Remote workers) teşvik etmeyi amaçlıyor.

Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan Meriç kökenli soydaşlar ve göçmenler, Dimetoka, Sofulu ve Kumçiftliği belediyelerine geri dönmeleri durumunda programdan yararlanabilecek. Bölgedeki üniversite fakültelerinden mezun olan ve eğitimleri bittikten sonra Meriç’te kalmaya karar veren öğrenciler de 10 bin Euro’luk destekten faydalanabilecek.

Daha önce köylere yerleşenlere 10 bin, kasaba merkezlerine (Sofulu, Dimetoka, Kumçiftliği) yerleşenlere 6 bin Euro verilmesi planlanıyordu. Yeni kararla birlikte, bu belediyelerin neresine yerleşilirse yerleşilsin tutar 10.000 Euro olarak sabitlendi.

