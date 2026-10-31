Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı
Polonya'da Avrupa Birliği destekli Başbakan Donald Tusk hükümetinin Anayasa Mahkemesi Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı görevden uzaklaştırma kararı ortalığı karıştırdı. Polislerin mahkeme binasını ablukaya alıp basması üzerine çıkan arbedede muhalefet sokağa dökülürken, yurt dışı gezisini yarıda keserek ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile mahkeme yargıçları arasında binaya giriş sırasında fiziki arbede yaşandı. Başkenti kaos kaplarken iki büyükelçi görevinden istifa etti.