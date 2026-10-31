Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ: ABD'nin Polonya'nın istikrarını, güvenliğini ve demokratik geleceğini önemsediğine dikkat çeken Rose, ülkenin gücünün halkından, kurumlarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan, Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch yaşanan olaylardan dolayı istifa etti. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin Atlanta kentinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesini savunmuştu. Sikorski, bunun usulüne uygun olarak seçilmiş yargıçların mahkemenin çalışmalarını yeniden başlatabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtmişti.