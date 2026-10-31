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Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

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Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Polonya'da Avrupa Birliği destekli Başbakan Donald Tusk hükümetinin Anayasa Mahkemesi Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı görevden uzaklaştırma kararı ortalığı karıştırdı. Polislerin mahkeme binasını ablukaya alıp basması üzerine çıkan arbedede muhalefet sokağa dökülürken, yurt dışı gezisini yarıda keserek ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile mahkeme yargıçları arasında binaya giriş sırasında fiziki arbede yaşandı. Başkenti kaos kaplarken iki büyükelçi görevinden istifa etti.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından mahkeme binası önünde başlayan gösteri ve polis ablukası gerilime neden oldu.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, Mahkeme Başkanı Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

#3
Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Polonya basınına göre, gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplandı. Mahkeme binası ise polis ablukasına alındı.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

#5
Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendi.

#6
Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

CUMHURBAŞKANI NEWROCKİ, ÜLKESİNE DÖNDÜ: Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanının Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Senegal'e gitmek üzere havalanan Nawrocki'nin uçağı, İspanya üzerinden Polonya'ya dönüş rotasına girdi. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etti. Cumhurbaşkanlığı daha sonra Nawrocki'nin Polonya'ya ulaştığını açıkladı. Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Swieczkowski ve Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Nawrocki zorla Anayasa Mahkemesi binasına girdi Görüşmenin ardından Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile Anayasa Mahkemesi yargıçları arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşandı. Taraflar, yaşanan fiziksel müdahale konusunda birbirlerini suçladı. Nawrocki daha sonra alandan ayrıldı.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok." ifadelerini kullandı. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose da X'ten yaptığı paylaşımda, Polonya'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, ülkedeki siyasi gerilimin şiddete dönüşmemesi ve tarafların itidal göstermesi çağrısında bulundu.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ: ABD'nin Polonya'nın istikrarını, güvenliğini ve demokratik geleceğini önemsediğine dikkat çeken Rose, ülkenin gücünün halkından, kurumlarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan, Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch yaşanan olaylardan dolayı istifa etti. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin Atlanta kentinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesini savunmuştu. Sikorski, bunun usulüne uygun olarak seçilmiş yargıçların mahkemenin çalışmalarını yeniden başlatabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtmişti.

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Foto - Demokrasi havarilerinin utanç tablosu! Anayasa Mahkemesi'nde kriz kontrolden çıktı

Tusk, Swieczkowski'yi Anayasa Mahkemesi yargıçlarının görevlerine başlamalarını engellemekle suçluyordu PiS hükümeti döneminde Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilen Swieczkowski, 9 Aralık 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı. Tusk, Swieczkowski'yi parlamentodaki çoğunluğun mahkemeye seçilen yargıçların görevlerine başlamalarını engellemekle suçluyordu. Tusk liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, 2023 yılında yargının bağımsızlığını yeniden tesis etme vaadiyle iktidara gelmişti. Polonya'da yargı atamaları konusunda uzun süredir devam eden siyasi anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirmiş durumda.

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