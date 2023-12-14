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Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin
Sağlık
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Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

2023-12-14 07:29:19
Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

Demir eksikliği, aşırı yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve genellikle kan kaybıyla ilişkilendiriliyor. "Kan kaybettiğinizde demir kaybediyorsunuz demektir. Vücudunuzda kaybolan demiri yerine koyacak kadar yeterli demir depolanmamışsa, demir eksikliği anemisi oluşur. Bu durum bir hastalık değil, altta yatan başka sağlık sorunlarının bir göstergesidir" diyen Eczacı-Homeapat Ezgi Nevçehan, demir eksikliğine neden olan faktörleri sıraladı.

#1
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

1-ŞİDDETLİ ADET KANAMALARI Yoğun adet dönemleri demir kaybına neden olabilir.

#2
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

2-FOLİK ASİT VE B12 EKSİKLİĞİ Vücut için hayati öneme sahip olan bu vitaminlerin eksikliği demir emilimini olumsuz etkileyebilir.

#3
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

3-İŞLENMİŞ GIDALARIN FAZLA TÜKETİMİ Beslenme düzeninde yeterli demir içeren gıdaların bulunmaması demir eksikliğine yol açabilir.

#4
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

4-KALITSAL DEMİR EKSİKLİĞİ Aile geçmişinde görülen demir eksikliği durumları.

#5
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

5-MİDE ASİT SALGISININ YETERSİZ OLMASI Yetersiz mide asidi üretimi, demir emilimini azaltabilir.

#6
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

6-AŞIRI KAN KAYBI Mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenlerle yaşanan aşırı kan kaybı.

#7
Foto - Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

7-KAFEİNLİ İÇECEKLERİN TÜKETİMİ Çay, kahve, kola gibi içecekler demir emilimini azaltabilir.

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