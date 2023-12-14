Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin

Demir eksikliği, aşırı yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve genellikle kan kaybıyla ilişkilendiriliyor. "Kan kaybettiğinizde demir kaybediyorsunuz demektir. Vücudunuzda kaybolan demiri yerine koyacak kadar yeterli demir depolanmamışsa, demir eksikliği anemisi oluşur. Bu durum bir hastalık değil, altta yatan başka sağlık sorunlarının bir göstergesidir" diyen Eczacı-Homeapat Ezgi Nevçehan, demir eksikliğine neden olan faktörleri sıraladı.