Demir eksikliği icin bunlar kapış kapış satın alınıyor 

Kök Sebzelerin Gözdesi: Kırmızı Pancar. Renkli görünümünün yanında besin değeri de yüksek. 100 gramında: 0.8 mg demir. Salata, meze veya fırın yemeklerinde ideal. Portakal veya limon suyu ile tüketildiğinde emilim artar. Demir Emilimini Artırmak İçin Öneriler: C vitamini ile birlikte tüketmek (örneğin portakal suyu, limon, domates). Çay ve kahve tüketimini yemeklerden hemen sonra değil, en az 1–2 saat sonra yapmak. Tam tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveleri günlük öğünlere yaymak. Sonuç: Demir, yalnızca etle değil; bitkisel ve tahıl kaynaklarından da alınabiliyor. Özellikle dengeli bir beslenme planında kuruyemiş, yeşillik, balık ve kuru meyvelere yer vermek, demir ihtiyacınızı karşılamada etkili bir yol olacaktır. Uzun süreli halsizlik ya da demir eksikliği belirtileriniz varsa mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmanızda fayda var.