DEM Parti’den, Hakan Fidan için “Hadi oradan” dedirten talep: Bir an önce görevden alınmalıdır
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’deki konuşmasında Hakan Fidan’ı hedef aldı.
TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'de yaşananları hatırlatarak, Kürt düşmanlığı yapıldığını ileri sürdü.
Temelli, “SDG’yi saplantı haline getiren zihniyet IŞİD ortaklığından kaynaklanıyor. Hakan Fidan bir an önce görevden alınmalıdır” herzelerini yumurtladı.
