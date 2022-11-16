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Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

2022-11-16 11:25:57
Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada taklalar attı. Yaşanan feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

#1
Foto - Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarınca kaydedildi. Samsun'da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücüleri dikkatsizliği birçok kazaya sebebiyet verdi. Atakum ilçesinde gerçekleşen kazada bisiklet sürücüsü ile ticari araç sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü havada taklalar atarak yerde sürüklendi.

#2
Foto - Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada yaya yolunu kullanmayan bir vatandaşa dolmuş çarptı. Yayaya çarpmamak için arkasından geçmeye çalışan dolmuş geçemeyince sonuç kaza ile sonuçlandı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Atakum ilçesinde meydana gelen kazada yine yaya yolunu kullanmaya bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken sağ ve soluna bakmayarak, koşarak geçmeye çalışınca motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere düşerek yaralandı.

#3
Foto - Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Bir diğer kaza ise yine Atakum ilçesinde meydana geldi. 3 şeritli bir yolda orta şeritten kavşağa dönmek isteyen sürücüye sol şeritten hızla gelen bir ticari araç çarptı. Sola şeritten hızla gelen araç levhalara ve yaya yoluna çıkarak durabildi. Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

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