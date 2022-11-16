Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Bir diğer kaza ise yine Atakum ilçesinde meydana geldi. 3 şeritli bir yolda orta şeritten kavşağa dönmek isteyen sürücüye sol şeritten hızla gelen bir ticari araç çarptı. Sola şeritten hızla gelen araç levhalara ve yaya yoluna çıkarak durabildi. Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.