Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşadı.
Yaptığı yıldız transferlerle iddiasını konuşturan Kanarya, 3 kulvarda yarışacak ciddi bir kadro kuruyor.
Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha ve kaleci bölgesine yapacağı takviyelerle transferi tamamlayacak.
Orta saha mevkisi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, kaleyi Livakovic ile güçlendirmek istiyor.
Temaslarında son aşamaya gelen yönetim, iki transferi bir an önce açıklamak için geri sayıma geçti.
Fenerbahçe'de yapılan transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kanarya'da vedalaşılacak futbolcular artıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan isimlerle birer birer yollar ayrılacak. Şimdiye kadar Arda Güler, Szalai, Bruma, Diego Rossi, Berisha, ve Arao'yu satarak ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da operasyon sürüyor.
Kadrodaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi amaçlayan yönetim, gözden çıkarılan isimlere veda edecek.
GUSTAVO HENRIQUE İSPANYA YOLCUSU! Son olarak sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması planlanan isim Gustavo Henrique oldu.
Kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Brezilyalı futbolcunun yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Jesus'un getirdiği Fenerbahçe'den ayrılacak olan Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.
Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.
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