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Spor
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Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

2023-08-19 16:00:42
Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

#1
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşadı.

#3
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Yaptığı yıldız transferlerle iddiasını konuşturan Kanarya, 3 kulvarda yarışacak ciddi bir kadro kuruyor.

#4
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha ve kaleci bölgesine yapacağı takviyelerle transferi tamamlayacak.

#5
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Orta saha mevkisi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, kaleyi Livakovic ile güçlendirmek istiyor.

#6
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Temaslarında son aşamaya gelen yönetim, iki transferi bir an önce açıklamak için geri sayıma geçti.

#7
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Fenerbahçe'de yapılan transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

#8
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kanarya'da vedalaşılacak futbolcular artıyor.

#9
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan isimlerle birer birer yollar ayrılacak. Şimdiye kadar Arda Güler, Szalai, Bruma, Diego Rossi, Berisha, ve Arao'yu satarak ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da operasyon sürüyor.

#10
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Kadrodaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi amaçlayan yönetim, gözden çıkarılan isimlere veda edecek.

#11
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

GUSTAVO HENRIQUE İSPANYA YOLCUSU! Son olarak sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması planlanan isim Gustavo Henrique oldu.

#12
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Brezilyalı futbolcunun yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

#13
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Jesus'un getirdiği Fenerbahçe'den ayrılacak olan Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.

#14
Foto - Değişim rüzgarı: Yarışı start aldı! Jesus getirmişti: Her yerden talip var...

Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.

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