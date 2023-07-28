Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' hareketinde de kriz var. Değişim söylemlerinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı CHP'li isimlerle bir zoom toplantısı gerçekleştirmiş ve değişim talebini yinelemişti. İmamoğlu'na destek veren ve toplantıya katılan isimlerden bir tanesi olan Özgür Özel ise son yaptığı açıklamada "Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi.