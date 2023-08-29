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Türkiye
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Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!

2023-08-29 23:43:07
Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!

Kilis’te dayı ile yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!

Olay, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile dayısı M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

#2
Foto - Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.Y. aldığı av tüfeğiyle dayısı M.Y’ye ateş ederek öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemede M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!

M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Firari şüpheli T.Y.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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