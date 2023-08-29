2023-08-29 23:43:07 Değdi mi? Dayı-yeğenin arazi kavgasında kan aktı!
Kilis’te dayı ile yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kilis’te dayı ile yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile dayısı M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.Y. aldığı av tüfeğiyle dayısı M.Y’ye ateş ederek öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemede M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Firari şüpheli T.Y.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
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