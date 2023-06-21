Defne yaprağı ne işe yarar, neye iyi gelir? Faydası: Kimyasal bileşiklere izin vermiyor, tarihe karışacak gibi

Ciltte oluşan bütün sorunların giderilmesinde de etkisi büyüktür. Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır. Ayrıca defne çayı soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde oluşan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde de kullanılmaktadır. Yemekten sonra oluşan hazımsızlığa karşı ve gaza karşı da faydalıdır. İştahsızlığı da önlemektedir. Çayı düzenli şekilde tüketildiği zaman regli düzenlemektedir. Romatizmaya karşı da faydalıdır. Defne yaprağının diğer bir özelliği ise terletmesidir.