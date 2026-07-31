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Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

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Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! “31 gemi imha ettik!”

Dünyanın gözü kulağı ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerdeyken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da tüm şiddetiyle devam ediyor.

#1
Foto - Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 31 gemiyi vurduklarını duyurdu.

#2
Foto - Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 25-31 Temmuz'da Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu limanların askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanıldığı belirtildi.

#4
Foto - Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

Açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 23 kuru yük gemisi, 4 dökme yük gemisi, 2 römorkör, kaldırma gemisi ve çıkarma gemisi olmak üzere toplam 31 gemi vuruldu." ifadeleri yer aldı.

#5
Foto - Tüm dünya Hürmüz’e kilitlenmişken bambaşka bölgeden açıklama geldi! "31 gemi imha ettik!"

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm kesimlerinde ilerleme kaydettiği ve son bir haftada 12 yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilerek, "Sumi bölgesinde Novaya Seç, Mogritsa ve Malaya Slobodka, Harkiv bölgesinde Yurçenkovo ve Verovka, Dnipropetrovsk bölgesinde Kommunarovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Stenki, Şevçenko, Torskoye, Krasnıy Kut, Svetloye ve Krasnoyarskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

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