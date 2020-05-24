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Dünya
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Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması

2020-05-24 16:09:47
Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması

Ortadoğu'yu BAE ile birlikte karıştıran darbeci Sisi, Libya üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

#1
Foto - Mısır'da darbe ile yönetime gelen Abdülfettah el Sisi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Mısır'da darbe ile yönetime gelen Abdülfettah el Sisi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Meşru Trablus hükümetinin Türkiye tarafından desteklenerek askeri başarılar elde etmesinin ardından Mısır yönetimi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Meşru Trablus hükümetinin Türkiye tarafından desteklenerek askeri başarılar elde etmesinin ardından Mısır yönetimi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

#3
Foto - Mısır medyasında çıkan haberlere göre darbe ile Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi, Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi yarattığını ileri sürdü.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre darbe ile Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi, Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi yarattığını ileri sürdü.

#4
Foto - Yerel basında çıkan haberlere göre Trablus hükümetinin Hafter'e karşı elde ettiği zaferlerden endişe duyduğunu belirten Sisi, “Libya'nın güvenliği, Mısır için önceliktir” diyerek Türkiye'ye üstü kapalı “uyarı”da bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Trablus hükümetinin Hafter'e karşı elde ettiği zaferlerden endişe duyduğunu belirten Sisi, “Libya'nın güvenliği, Mısır için önceliktir” diyerek Türkiye'ye üstü kapalı “uyarı”da bulundu.

#5
Foto -

"Sınırlarda istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir duruma izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Sisi, Türkiye'nin Libya'daki yönelimlerini kabul etmediğini söyledi.

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