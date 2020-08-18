2020-08-18 21:23:21 Darbe girişiminden ilk görüntüler! Mali'de son durum
Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.
Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.
Mayıstan bu yana muhalif grupların Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler düzenlediği Mali'de sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürüyor.
Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati bölgesinde bulunan Soundiata garnizonunda sabah saatlerinden başlayan askeri hareketliliğin ardından muhalif grupların gösterileri devam ediyor.
Meydanları dolduran eylemciler, Cumhurbaşkanı Keita'nın görevi bırakması için sloganlara attı ve meydanda bulunan askerleri alkış yağmuruna tuttu.
İstifası için kendisine yerel saatle 14.00'e kadar süre verilen Cumhurbaşkanı Keita'nın ise "Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine sığındığı" iddia edilmişti.
Anadolu Ajansı'nın edindiği son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita'nın alıkonulduğu ortaya çıktı.
Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu biliniyor.
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
İşte Mali'den gelen son görüntüler...
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