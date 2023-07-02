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Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

2023-07-02 10:03:15
Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

Mutfaklarımızın vazgeçilmez besinlerinden olan patates, hem lezzeti hem de kolay muhafaza edilmesiyle en çok tercih edilen sebzeler arasında... Doğal beslenmenin önemini her daim vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yaşam kalitesini artırmak, yedikleriyle sağlığını desteklemek isteyenlere tavsiyeler vermeye devam ediyor. Kelle paça çorbasından, kuyruk yağına yüz yıllardır Anadolu'da sevilerek tüketilen besinleri işaret eden Canan Karatay bu sefer Omega-3 içeren besinlerle ilgili konuştu...

#1
Foto - Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri farklı otoriteler tarafından tartışılsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.

#2
Foto - Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

"Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." diyen Canan Karatay, omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

#3
Foto - Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER! Ketentohumu Semizotu Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur..

#4
Foto - Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI! Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırır.

#5
Foto - Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler. Kilo alma ve obeziteyi önler. İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler.

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