Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, güçlendiriyor! Bunu yapan kazanacak!

Mutfaklarımızın vazgeçilmez besinlerinden olan patates, hem lezzeti hem de kolay muhafaza edilmesiyle en çok tercih edilen sebzeler arasında... Doğal beslenmenin önemini her daim vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yaşam kalitesini artırmak, yedikleriyle sağlığını desteklemek isteyenlere tavsiyeler vermeye devam ediyor. Kelle paça çorbasından, kuyruk yağına yüz yıllardır Anadolu'da sevilerek tüketilen besinleri işaret eden Canan Karatay bu sefer Omega-3 içeren besinlerle ilgili konuştu...