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Yaşam
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Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

2023-11-28 21:51:46
Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van'da dün itibariyle etkisini artırarak sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini hafifleten rüzgar, Van Gölü'nde dalgalar oluşturdu. Edremit ilçesinin kıyı şeridinde dalgalar güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

#3
Foto - Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek, rüzgarın batı ve güney yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esmesini beklediklerini ifade etti.

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