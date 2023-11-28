2023-11-28 21:51:46 Dalgalar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Van'da dün itibariyle etkisini artırarak sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini hafifleten rüzgar, Van Gölü'nde dalgalar oluşturdu. Edremit ilçesinin kıyı şeridinde dalgalar güzel görüntüler oluşturdu.
Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek, rüzgarın batı ve güney yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esmesini beklediklerini ifade etti.
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