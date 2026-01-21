  • İSTANBUL
Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık artık gerçekleşiyor. Aston Villa'nın Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştığı belirtilirken, bonservis bedeli de belli oldu.

#1
Foto - Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...

Beşiktaş'ta Abraham ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlıların, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcüden rekor bonservis elde edeceği ifade edildi.

#2
Foto - Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...

Sözcü'de yer alan habere göre, Aston Villa Kayserispor maçında Beşiktaş ile masaya oturdu ve el sıkıştı.

#3
Foto - Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...

Abraham'ın 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya imza atması bekleniyor.

#4
Foto - Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...

Transferin 25 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Abraham, Beşiktaş'ın en pahalı satışı olacak. Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Abraham, 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

