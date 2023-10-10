Daha 32 yaşındaydı! Hazard’tan şaşkına çeviren karar

Ayrıca oynadığım kulüplere teşekkür etmek istiyorum: LOSC, Chelsea ve Real Madrid ve Belçika için RBFA'ya teşekkür ediyorum. Aileme, arkadaşlarıma, danışanlarıma ve iyi günde kötü günde yanımda olan insanlara özel teşekkür ederim. Sonunda, bunca yıldır beni takip eden hayranlarıma ve oynadığım her yerde verdiğiniz cesaret için çok teşekkür ederim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar” ifadelerini kullandı.