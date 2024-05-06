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Yaşam
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Dağlarda kar bağlarda kiraz var

2024-05-06 09:15:42
Dağlarda kar bağlarda kiraz var

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar halen erimezken düşük rakımdaki yerleşim yerlerine bahar geldi.

#1
Foto - Dağlarda kar bağlarda kiraz var

Geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim özelliklerine sahip olan Erzurum'da yüksek kesimlerde kar eksik olmazken, düşük rakımdaki yerleşim alanlarında meyveler yetişmeye başladı.

#2
Foto - Dağlarda kar bağlarda kiraz var

Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerde karlar henüz erimemişken Ayvalı Mahallesi'nde dut, kiraz, can eriği ve çilekler yetişmeye başladı. Ayvalı'da bahçe sahibi Musa Demir, bahçesinde bu günlerde yetişen meyvelerden herkese tattırıyor.

#3
Foto - Dağlarda kar bağlarda kiraz var

Dağlarının zirvesinde kar bulunan ve Oltu'ya 70 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde mayıs ayının ilk haftalarında meyveler ağaçlarda kendilerini gösterdi.

#4
Foto - Dağlarda kar bağlarda kiraz var

. Ayvalı Mahallesi'nin eski muhtarı Musa Demir, "Bugün mayıs ayının ilk günlerinde bahçemizde kiraz, dut, can eriği ve çileğimiz mevcuttur. Yemek için tüm eş dost akraba ve arkadaşlar gelebilirler, bahçemizden tadabilirler. Bu kirazları toplamak çok zor ve ben de yalnız toplayamıyorum. Buyursun gelsinler kendileri toplayıp yesinler" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Dağlarda kar bağlarda kiraz var

Bahçeyi ziyaret eden Öner Elibol ise, "Bugün farklı bir güne şahit olduk. Adeta üç mevsimi bir anda yaşadık. İlçemizde bulunan Kırdağ'da önce kar yedik sonra yarım saatlik bir yolculuğun ardından Ayvalı Mahallesi'ne geldik. Bu güzel mahallemizde Musa kardeşimizin bahçesinde yetişen kiraz, dut, can eriği ve çileklerinin tadına baktık. Musa kardeşimize misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

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