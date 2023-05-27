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Aktüel
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Dağlar toz bulutundan kayboldu

2023-05-27 18:55:54
Dağlar toz bulutundan kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini saran dağlar akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan toz bulutunda kayboldu.

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Foto - Dağlar toz bulutundan kayboldu

İki haftadır Irak ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bölgede etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Dağlar toz bulutundan kayboldu

Belli aralıklarla yağan yağmur, rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

#3
Foto - Dağlar toz bulutundan kayboldu

Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

#4
Foto - Dağlar toz bulutundan kayboldu

Hava sıcaklığının hissedilir derecede arttığı ilçede, Cilo Dağları'nın üst kısmını kaplayan karlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

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