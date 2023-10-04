2023-10-04 11:38:20 Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişen o çiçek yok satıyor. Yol kenarında ve bahçenizde bu çiçekten varsa poşetlere doldurmaya başlayın. Her yerde kolay bir şekilde ticareti yapılan bu çiçeğin kilosu tam tamına 90 TL. İşte tüm detaylar... Milyonların bahçesinde bulunan bu çiçek sandığınızdan daha değerli. Ticaretini yapanların köşeyi döndüğü çiçeğin kilosu 90 TL'den satılıyor. Ebegümecigiller grubunda yer alan bu çiçek, halk arasında farklı isimlerle de anılıyor.