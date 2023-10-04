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Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

2023-10-04 11:38:20
Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişen o çiçek yok satıyor. Yol kenarında ve bahçenizde bu çiçekten varsa poşetlere doldurmaya başlayın. Her yerde kolay bir şekilde ticareti yapılan bu çiçeğin kilosu tam tamına 90 TL. İşte tüm detaylar... Milyonların bahçesinde bulunan bu çiçek sandığınızdan daha değerli. Ticaretini yapanların köşeyi döndüğü çiçeğin kilosu 90 TL'den satılıyor. Ebegümecigiller grubunda yer alan bu çiçek, halk arasında farklı isimlerle de anılıyor.

#1
Foto - Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Ülkemizde, yol kenarında ya da bahçenizde rahat bir şekilde görebileceğiniz Hatmi Çiçeği yok satıyor. Ebegümeci ve gül hatmi olarak bilinen bu bitki; çay, şurup, merhem ve krem gibi ürünlerin yapımında kullanılıyor. Bitkinin sadece çiçek kısmı değil, gövdesi yaprakları ve kökleri bile farklı sağlık koşullarında kullanmak adına satılıyor. Milyonların farkında olmadan gün içerisinde yüzlerce geçtiği hatmi çiçeği hemen hemen her bölgede yetişebiliyor. Binlerce vatandaşa ekmek kapısı olan bu çiçeğin kilosu 90 TL'ye satılıyor. Faydalarını saymakla bitmeyen bu çiçeği poşet poşet doldurmaya başlayın. Denizli'de yaygın olarak satılan hatmi çiçeği, binlerce ailenin kazancını sağlıyor. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı olan Kaklık Mahallesi'nde, ayva bahçesinde ikinci ürün olarak üretilen hatmi çiçeği ticaretiyle uğraşan Muzaffer Gök faydalarından bahsetti. Soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalıklarda kullanılan bu bitki için talep artıyor.

#2
Foto - Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI • Öksürüğü kesmeye yardımcı olur. Kış aylarının en faydalı bitkilerindendir. • Mide sorununu ortadan kaldırır. Hazımsızlık ya da gaz sıkıntısı olanlara tavsiye edilir. Çay olarak tüketilebilir. • Ağrı kesici yerine kullanılan bir bitkidir. • Diş problemleri ve diş eti problemlerini gidermek için gargara şeklinde uygulanabilir. • Sivilce lekelerini zamanla yok eder.

#3
Foto - Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

• İltihaplı olan bölgeyi kurutur. • Yeni doğum yapan annelere süt artırıcı özelliği nedeniyle önerilir. • Kadınların özel günlerinde sancıyı azaltmak için kullanılır. • İdrar yolu enfeksiyonlarını giderir. • Cilt sağlığını düzenler. • Saçları parlak ve daha canlı bir görünüme kavuşturur. Stresi azaltarak rahatlık sağlar.

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