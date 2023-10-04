Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Ülkemizde, yol kenarında ya da bahçenizde rahat bir şekilde görebileceğiniz Hatmi Çiçeği yok satıyor. Ebegümeci ve gül hatmi olarak bilinen bu bitki; çay, şurup, merhem ve krem gibi ürünlerin yapımında kullanılıyor. Bitkinin sadece çiçek kısmı değil, gövdesi yaprakları ve kökleri bile farklı sağlık koşullarında kullanmak adına satılıyor. Milyonların farkında olmadan gün içerisinde yüzlerce geçtiği hatmi çiçeği hemen hemen her bölgede yetişebiliyor. Binlerce vatandaşa ekmek kapısı olan bu çiçeğin kilosu 90 TL'ye satılıyor. Faydalarını saymakla bitmeyen bu çiçeği poşet poşet doldurmaya başlayın. Denizli'de yaygın olarak satılan hatmi çiçeği, binlerce ailenin kazancını sağlıyor. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı olan Kaklık Mahallesi'nde, ayva bahçesinde ikinci ürün olarak üretilen hatmi çiçeği ticaretiyle uğraşan Muzaffer Gök faydalarından bahsetti. Soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalıklarda kullanılan bu bitki için talep artıyor.