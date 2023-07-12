D vitamini eksikliği neden olur? Tüm vücudu zırh gibi yapıyor, sofralardan eksik etmeyin!

NEDEN OLUR? Depresyon ve ruh hali bozuklukları: Depresyon, anksiyete ve diğer ruh hali bozuklukları arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Yetersiz güneş ışığına maruz kalma: Vücudumuz, güneş ışığına maruz kaldığında cilt tarafından sentezleyebilir. Ancak, güneş ışığına yeterince maruz kalmama veya güneş koruyucu ürünlerin yoğun kullanımı sentezini etkileyebilir. Özellikle kış aylarında veya daha yüksek enlemlerde yaşayan insanlar güneş ışığından yeterince faydalanamazlar. Beslenme yetersizlikleri: Bazı insanlar zengin gıdaları yeterli miktarda tüketmezler. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenme şekilleri eksiklik riskini artırabilir. Ayrıca, laktoz intoleransı veya süt alerjisi gibi durumlar da süt ve süt ürünleri tüketimini sınırlayarak alımını azaltabilir. Emilim sorunları: Sindirim sistemindeki bazı sorunlar, vitamin emilimini etkileyebilir. Örneğin, kronik sindirim sorunları, ince bağırsak hastalıkları (örneğin, çölyak hastalığı veya inflamatuar bağırsak hastalığı) veya safra kesesi sorunları D vitamini emilimini olumsuz etkileyebilir.