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Aktüel
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D-100'de otomobil alev aldı

2024-07-21 11:49:44
D-100'de otomobil alev aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda trafik ışıklarında duran otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu.

#1
Foto - D-100'de otomobil alev aldı

Dumanların kara yolunu kapladığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Ormanköy kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - D-100'de otomobil alev aldı

Sürücü ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen ve trafik ışıklarında duran bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın sebebi ile bölgeyi dumanlar kapladı.

#3
Foto - D-100'de otomobil alev aldı

Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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