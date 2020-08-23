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Medya
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Cüneyt Arkın'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha!

2020-08-23 10:33:22
Cüneyt Arkın'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha!

Reyting rekortmeni dizi 2. Sezonunda çok ses getireceğe benziyor.

#1
Foto - Yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Cüneyt Arkın paylaşımından sonra kulislerde yeni bir isim gündeme geldi. Cüneyt Arkın’ın aksakallıların lideri olarak diziye katılacağı haberi sosyal medyayı yıkmıştı.

Yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Cüneyt Arkın paylaşımından sonra kulislerde yeni bir isim gündeme geldi. Cüneyt Arkın’ın aksakallıların lideri olarak diziye katılacağı haberi sosyal medyayı yıkmıştı.

#2
Foto - Şimdi ise kulislerde Bakan Soylu’nun eleştirdiği Çukur dizisinin yıldızı Kuruluş Osman için konuşuluyor.

Şimdi ise kulislerde Bakan Soylu’nun eleştirdiği Çukur dizisinin yıldızı Kuruluş Osman için konuşuluyor.

#3
Foto - Çukur dizisinde Çeto rolüyle seyirci karşısına çıkan Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisinin 2. Sezonu için gündemde yerini almaya başladı.

Çukur dizisinde Çeto rolüyle seyirci karşısına çıkan Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisinin 2. Sezonu için gündemde yerini almaya başladı.

#4
Foto - Yeni imajı ile karşımıza çıkan Erkan Avcı, Kuruluş Osman’a bomba bir şekilde dahil olacağı iddia edildi.

Yeni imajı ile karşımıza çıkan Erkan Avcı, Kuruluş Osman’a bomba bir şekilde dahil olacağı iddia edildi.

#5
Foto - İddialar arasında arap medyasından da birçok kişi, diziye dahil olacağını paylaştı.

İddialar arasında arap medyasından da birçok kişi, diziye dahil olacağını paylaştı.

#6
Foto - İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları.

İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları.

#7
Foto - İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları.

İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları.

#8
Foto - İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları...

İşte Arap dünyasından Kuruluş Osman severlerin paylaşımları...

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