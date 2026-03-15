Cumhuriyet tarihinde sadece 10 kişiye nasip oldu! İşte Fatih Camii haziresine defnedilen ünlü isimler

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yarın düzenlenecek cenaze programıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Aralarında "Tarihçilerin Kutbu" olarak da görülen ve aynı zamanda Ortaylı'nın da hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın da yer aldığı yaklaşık 400 isim burada ebedi yolculuklarına uğurlandı. Ortaylı ise Cumhuriyet tarihinde bu özel hazireye defnedilen 10. isim olacak. İşte Fatih Camii Haziresi'ne defnedilen isimler...