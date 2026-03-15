  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Cumhuriyet tarihinde sadece 10 kişiye nasip oldu! İşte Fatih Camii haziresine defnedilen ünlü isimler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yarın düzenlenecek cenaze programıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ortaylı, Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Aralarında "Tarihçilerin Kutbu" olarak da görülen ve aynı zamanda Ortaylı'nın da hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın da yer aldığı yaklaşık 400 isim burada ebedi yolculuklarına uğurlandı. Ortaylı ise Cumhuriyet tarihinde bu özel hazireye defnedilen 10. isim olacak. İşte Fatih Camii Haziresi'ne defnedilen isimler...

#1
Fatih Camii Haziresi, başta Fatih Sultan Mehmed'in türbesi olmak üzere, Fatih'in eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Hatun, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurucusu Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Türk basın-yayın ve edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden Ahmed Midhat Efendi, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Legion d'honneur sahibi Türkiye'nin ilk “Bizans sanat tarihi” uzmanı olarak kabul edilen Prof. Dr. Semavi Eyice gibi aralarında önemli hattatların, Sadrazamların, paşaların, şairlerin, İslam alimlerinin bulunduğu yaklaşık 400 önemli ismin ebedi istirahatgâhı. İlber Ortaylı, Cumhuriyet tarihinde Fatih Camii Haziresi'ne defnedilen 10. isim olacak.

#2
Fatih Camii Haziresi'ne Cumhuriyet döneminde defnedilen 9 isim ise şu şekilde: 1924: Kurtuluş Savaşı'na destek veren isimlerden Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa 1954: İslam alimi, vaiz ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kütüphaneler Tasnif Heyeti Üyesi Ahmed Tâhir Marâşî 1964: Tarih ve Coğrafya Encümenleri Reisi, Askerî Temyiz Mahkemesi Üyesi emekli subay, siyasetçi ve yazar Pertev Demirhan 2012: Fatih Camii Vaizi ve Eski Fatih Müftüsü İbrahim Subaşı 2016: "Şeyhü'l Müverrihin" ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık

#3
2018: Türkiye'nin ilk Bizans Sanat Tarihi uzmanlarından Prof. Dr. Semavi Eyice 2019: Önemli Osmanlı tarihçilerinden TBMM Onur Ödülü sahibi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat 2021: 13 yıl 174 günle Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 2022: Fatih Camii'nde uzun yıllar hadis ve fıkıh dersleri veren İslam alimi Muhammed Emin Saraç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23