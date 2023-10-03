Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu öncesi sürpriz yarışma! Haber verildi...

Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışma olan “58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması”na katılacak olan fotoğrafçılar bisiklet turu güzergâhı üzerinde 8-15 Ekim tarihleri arasında çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecekler. Cep telefonu, drone, aksiyon kameraları, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecek.