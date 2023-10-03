2023-10-03 18:13:22 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu öncesi sürpriz yarışma! Haber verildi...
1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bir kez daha dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde bulutlara yakınlaşan zorlu etaplarında ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu, kıtaları buluşturan rotada ağırlamaya hazırlanıyor.