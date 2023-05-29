Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak? İbrahim Kalın'dan merak edilen soruya yanıt

SÜRİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ Şu anda böyle planlanmış bir tarih yok. İhtimal dışı değil. Sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Suriye ile 3 önemli konu var; Terörle mücadele, mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanması, anayasa konuşmalarının ilerletilmesiyle rejim ve muhalefetin müzakerelerinin sürmesi. Biz bu insanların tabii ki dönesini istiyoruz ama onlar bir insan. Bunu unutmamalıyız. Biz mültecilerin geri dönüşü için mantıklı, insani adımlar atacağız. Geleneksel olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Orada AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek. Özellikle deprem bölgesine ziyaretlerimiz devam edecek. Orada 620 bine yakın konut yapımı sözü verdik. Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.