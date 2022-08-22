Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan panel! Norveç'in başkenti Oslo'da 5'inci toplantı!

Reform ihtiyacının temelinin, iki dünya savaşından sonra daha etkin çalışacak ortak bir güvenlik sistemi oluşturma ihtiyacı olduğunu söyleyen Baban, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin, büyük güçler olarak adlandırılan geniş etki alanına sahip ülkelerin veto hakkına sahip olmasının bu beş devletin çıkarlarının diğer devletlerle uyuşmamasına neden olduğunu kaydetti. BM'nin, dünya barışını tehdit eden sorunları kararlı bir şekilde çözmek için ülkeler arasındaki iş birliğini pekiştirmek, savaşı önlemek ve güvenliği sağlamak açısından çok önemli bir şemsiye kuruluş olduğunu hatırlatan Baban, yine de bu kadar önemli bir örgütün beş daimi üyesinin çeşitli sorunlarda, çıkarlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemesi durumunda çekimser kalmak veya veto hakkını kullanmasının dünyada arzu edilen barışçıl ortamı sağlayamayacağını ifade etti. BM'nin kurulduğunda bu yana çok fazla üyeyi bünyesine katmasına rağmen BMGK'nin daimi üyeleri ve veto hakkı konusunda hiçbir değişimin olmadığını vurgulayan Baban, "BM kesinlikle bu değişimi yansıtmamaktadır. Güçlerin dengesini temsil etmemektedir. Uluslararası konjonktürün de temsil edilmesi gerekir." dedi. Baban, "İnsanlığın güvenliği konusunda artık tedirgin olunduğuna" dikkati çekerek, gelişen ülkelerin BMGK'de hiç temsil edilmediği görüşünde olduğunu belirtti. İletişim başkanlığı neye bakar? İletişim Başkanlığı ile ilgili görsel sonucu Görevleri; ülkenin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, devletin tanıtımını yönetmektir. "Türkiye markasını güçlendirmek" hedefiyle yola çıkan İletişim Başkanlığı, kamu adına Türkiye'nin hem ulusal hem uluslararası düzeyde nitelikli temsilini üstlenmekte, bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir. İletişim Başkanlığı hangi illerde var? BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN MERKEZ VE BAĞLI İLLERİ -Bölge Müdürlüğü Adı Bağlı İller. Adana Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir. Ankara Bölge Müdürlüğü Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak. . Antalya, Burdur, Isparta. Bursa, Bilecik, Yalova. Çanakkale, Balıkesir.