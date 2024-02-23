Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda listede yer alan Kurumlarda atamalar aşağıdaki gibidir: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hande Hacımahmutoğlu atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin görevden alındı, • Batman İl Müftülüğüne Ahmet Durmuş, • Sinop İl Müftülüğüne Paşa Bektaş, • Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu, • Isparta İl Müftülüğüne, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, • Çorum İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, • Balıkesir İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, • Kırıkkale İl Müftülüğüne, Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, • Bingöl İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, • Bayburt İl Müftülüğüne Bayram Danacı, • Tunceli İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftülüsü İsmail Fakirullahoğlu, • Hakkari İl Müftülüğüne, Tunceli İl Müftülüsü Şevket Dilmaç atandı. İletişim Başkanlığı'nda Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut görevden alındı. • Adana Bölge Müdürlüğüne Mustafa Yalınız,