Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan; • Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Esra Alemdaroğlu, • Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Kerem Seven, • Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, • Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih Güzel atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ferhat Türkoğlu atandı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Selami Kılıç görevden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Çumak ve Erdal Anık görevden alındı. Yerine Muammer Kurt ve Hasan Serçe atandı.