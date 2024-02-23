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Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı
Gündem
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Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

2024-02-23 13:13:34
Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda birçok Bakanlık ve Kurumda görevden alma ve atama gerçekleşti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda listede yer alan Kurumlarda atamalar aşağıdaki gibidir: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hande Hacımahmutoğlu atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin görevden alındı, • Batman İl Müftülüğüne Ahmet Durmuş, • Sinop İl Müftülüğüne Paşa Bektaş, • Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu, • Isparta İl Müftülüğüne, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, • Çorum İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, • Balıkesir İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, • Kırıkkale İl Müftülüğüne, Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, • Bingöl İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, • Bayburt İl Müftülüğüne Bayram Danacı, • Tunceli İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftülüsü İsmail Fakirullahoğlu, • Hakkari İl Müftülüğüne, Tunceli İl Müftülüsü Şevket Dilmaç atandı. İletişim Başkanlığı'nda Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut görevden alındı. • Adana Bölge Müdürlüğüne Mustafa Yalınız,

#2
Foto - Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

• Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Uğur Ülgen, • Antalya Bölge Müdürlüğüne Sabri İşbilen, • Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Tuncay Güven, • Edirne Bölge Müdürlüğüne, Afyonkarahisar Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, • Erzurum Bölge Müdürlüğüne Recep Küçükece atandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı. Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Hamidullah Ammar Müslümanoğlu atandı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyesi Prof. Dr. Ziya Salihoğlu görevden alındı. Yerine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha Orhon Ergün görevlendirildi. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Türkoğlu atandı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Keskin atandı. Göç İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mülkiye Müfettişi Niyazi Ulugölge atandı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan; • Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Esra Alemdaroğlu, • Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Kerem Seven, • Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, • Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih Güzel atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ferhat Türkoğlu atandı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Selami Kılıç görevden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Çumak ve Erdal Anık görevden alındı. Yerine Muammer Kurt ve Hasan Serçe atandı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hasdemir görevden alındı. Yerine Kadir Gurbetçi atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sarıtorun görevden alındı yerine Melik Daloğlu atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık olan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kamuran Yazıcı atandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı’ndan kritik atamalar! Erdoğan o kişileri görevden aldı, yerlerine bakın kimleri atadı

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