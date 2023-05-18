2023-05-18 11:28:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı
Seçimler için oy kullanmaya giden Erdoğan'ın yanındaki küçük çocuk merak ediliyordu Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için 14 Mayıs günü sandığa gitti. Sonuçlar ikinci turu işaret etti. Seçim günü sandıklar kapanana kadar Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca seçmenin görüntüleri gerek televizyonlarda gerekse online medyada karşımıza çıktı. Oy kullanma görüntüleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olanlar şüphesiz en çok merak edilenler arasındaydı.