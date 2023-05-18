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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

2023-05-18 11:28:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

Seçimler için oy kullanmaya giden Erdoğan'ın yanındaki küçük çocuk merak ediliyordu Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için 14 Mayıs günü sandığa gitti. Sonuçlar ikinci turu işaret etti. Seçim günü sandıklar kapanana kadar Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca seçmenin görüntüleri gerek televizyonlarda gerekse online medyada karşımıza çıktı. Oy kullanma görüntüleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olanlar şüphesiz en çok merak edilenler arasındaydı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

OY SIRASI BEKLEDİ Nerede oy kullanacağı günler öncesinden açıklanan Erdoğan’ı deyim yerindeyse bir basın ordusu bekliyordu. Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’na eşi Emine Erdoğan’la giden Cumhurbaşkanı, oy atacağı sandığın bulunduğu sınıfın kapısına geldi ve sırasını beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy sırası beklemesi, görüntülerde ilk kez vurgulandığını izledik. Erdoğan okulda olduğu sürece anne-babalarına eşlik eden çocuklara para dağıtmayı da ihmal etmedi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

DEDESİNE EŞLİK ETTİ Tüm bunlar yaşanırken Erdoğan çiftinin yanında bir de çocuk vardı. Hatta ve hatta, sıra bekledikleri esnada yaşanan bir diyalog sonrası Erdoğan o çocuğun yanağını ‘kerata seni’ der gibi sevdi. Bu kare sosyal medyada ‘CHP’li olduğunu öğrenince çocuğu tokatladı’ esprilerine kadar götürüldü… O çocuk, Erdoğan’ın torunu Sadık Eymen’den başkası değildi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

ADI DEDESİNDEN Esra-Berat Albayrak çiftinin üçüncü çocuğu olan Sadık Eymen 11 Aralık 2015’te dünyaya geldi. Erdoğan’ın beşinci torunu olan Sadık Eymen’in adı, diğer dedesi Sadık Albayrak’tan geliyor. Sadık Eymen’in Ahmet Akif (abisi), Mahinur (ablası) ve Hamza Salih adında üç kardeşi var. Ailenin en küçüğü olma unvanını ise kuzeni Canan Aybüke Bayraktar’ın doğumuyla kaptırmış oldu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

Ailenin en küçüğü olma unvanını ise kuzeni Canan Aybüke Bayraktar’ın doğumuyla kaptırmış oldu.

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