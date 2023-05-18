Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki çocuk kimin oğlu çıktı

DEDESİNE EŞLİK ETTİ Tüm bunlar yaşanırken Erdoğan çiftinin yanında bir de çocuk vardı. Hatta ve hatta, sıra bekledikleri esnada yaşanan bir diyalog sonrası Erdoğan o çocuğun yanağını ‘kerata seni’ der gibi sevdi. Bu kare sosyal medyada ‘CHP’li olduğunu öğrenince çocuğu tokatladı’ esprilerine kadar götürüldü… O çocuk, Erdoğan’ın torunu Sadık Eymen’den başkası değildi.