  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam Yapılan açıklamalar dövizi nasıl etkiledi? İşte Dolar ve Euro’da son durum! Teknoloji devinde büyük hata: İşten çıkarma mesajı yanlışlıkla gönderildi SGK listeyi paylaştı: Bu hastalığı olanlar erken emekli olacak! İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları sırasında korumasının uzattığı suyu içmeyip kendi uzattığı sudan içmesiyle gündem olan videonun perde arkasındaki hassasiyeti anlattı. Cumhurbaşkanının hem sağlığına hem de emniyetine azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirten Bilal Erdoğan, oğlu olarak bazı riskleri kendisinin göze alabildiğini ifade etti. Bu düzeydeki bir makam için hiçbir şeyin sorgusuz sualsiz kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, güvenlik hassasiyetinin siyasetin devamlılığı için şart olduğunu söyledi.

1
#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Bilal Erdoğan, Atheer için hazırlanan "Zû Şan" (Önemli Kişiler) programından paylaşılan kesitte, 2023 seçim çalışmaları sırasında yaşanan "su" anına dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim kampanyasında iki ay kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vakit geçirdiğini belirterek, "O seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında olmam icap ediyordu. Ailemizin de böyle bir beklentisi vardı" dedi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Sözcü'nün aktardığına göre, Bilal Erdoğan, "Bazı şeyler güvenlikle ilgili, bazı şeyler sağlıkla ilgili" ifadelerini kullanarak, "Cumhurbaşkanımız şekerine dikkat etmesi gerekiyor. Ben oğlu olarak o riski göze alabiliyorum. ‘Şimdi bunu istemeseniz daha iyi olur' diyebiliyorum" diye konuştu.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na bir şey ikram edildiğinde insanların "sorgusuz sualsiz kabul etmesini" beklediğini ifade ederek, "Bu düzeyde bir insan için kolay kabul edilebilir risk değil. Her durumda dikkatli olunması gerekiyor" dedi. "Cumhurbaşkanımızın daha uzun yıllar siyaset yapabilmesi için sağlığına bir yandan da emniyetine dikkat edilmesi gerekiyor" sözlerini kullandı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2023'te seçim çalışmaları kapsamında Hatay'ı ziyaret etmiş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte bir parkta oturduğu sırada korumasının uzattığı suyu geri çevirmişti. Aynı suyu oğlu Bilal Erdoğan uzatınca Erdoğan bu kez içmiş, görüntü günlerce gündem olmuştu.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Burak Bey

Bilal Erdoğan iyidir hoştur ama cb için aday olsa Hakan Fidan varken kazanamaz boşuna parlatmayın.

Çapan oğlu

Bilal Erdoğan donanımlı ehil biri de hiç bir kusuru yoktur Lakin siyasete akraba oğul sağmaya kayın CHP lilerin yaptığı gibi Yaparsa ALLAH korusun 22 yıllık Tayip beyin hizmetini tarı mar eder bu tarz yakın akrabalar RECEP TAYİP ERDOĞANIN hizmetini emeğinigüzelliğini alır götürür asla ama asla bu yola TEVESÜL EDİMEMELİDİR…
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, geniş yankı uyandı..
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştiril..
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefess..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23