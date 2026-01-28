Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suyu neden değişti? Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken itiraf
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları sırasında korumasının uzattığı suyu içmeyip kendi uzattığı sudan içmesiyle gündem olan videonun perde arkasındaki hassasiyeti anlattı. Cumhurbaşkanının hem sağlığına hem de emniyetine azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirten Bilal Erdoğan, oğlu olarak bazı riskleri kendisinin göze alabildiğini ifade etti. Bu düzeydeki bir makam için hiçbir şeyin sorgusuz sualsiz kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, güvenlik hassasiyetinin siyasetin devamlılığı için şart olduğunu söyledi.