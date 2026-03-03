Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu maalesef gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel güvenliğe dair yaptığı "yangını söndürün" uyarısının ardından, Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı yüzde 86 oranında azalarak fiilen durma noktasına geldi. ABD ve İsrail'in İran saldırıları sonrası bölgede 700'den fazla gemi beklemeye geçerken, artan sigorta maliyetleri ve güvenlik riskleri küresel enerji piyasalarını kaosa sürükledi. Bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle geçişlerin askıya alınması, günlük 20 milyon varillik arz zincirini kırarak dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik belirsizliğe itti.