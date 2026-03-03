Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu maalesef gerçek oluyor

Bu tablo, 2026 yılı günlük ortalaması olan 19,8 milyon varile kıyasla sevkiyatlarda yüzde 86'lık bir çöküşe işaret ediyor. Boğazın her iki yakasında 334 ham petrol tankeri ile yüzlerce rafine ürün taşıyan gemi bekliyor. Uzmanlar, yükleme operasyonları devam etse bile doğu yönlü çıkışların azalmasının ve bekleme sürelerinin uzamasının navlun maliyetlerini artıracağını ve varışlarda ciddi gecikmelere yol açacağını değerlendiriyor.