2023-07-31 16:10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov
Öte yandan Külliye'deki kabulün hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.
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