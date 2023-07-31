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Gündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

2023-07-31 16:10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Öte yandan Külliye'deki kabulün hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.

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