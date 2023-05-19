Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara farkın ortaya çıkmasının Kılıçdaroğlu ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu belirtti. 14 Mayıs gecesine değinen Erdoğan, "Sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyet şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza saldırıyor. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile" ifadelerini kullandı.