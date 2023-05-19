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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

2023-05-19 07:14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

İkinci tur seçimleri merakla beklenirken AK Parti'de çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçmen neye kızdıysa sebebini bulun, bir an önce çözüm üretin, ne yapın edin vatandaşın gönlünü alın" diyerek teşkilatlara talimat verdi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur çalışmaları devam ederken, önceki gün il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantının basına kapalı bölümünde teşkilata uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

"VATANDAŞIN GÖNLÜNÜ ALIN" Erdoğan, "Önümüzde çok kısa bir süre var. Oyların düşüşe geçtiği yerlerde yüz yüze ziyaretleri artırın. Seçmen neye kızdıysa sebebini bulun, bir an önce çözüm üretin ve ortaya çıkan raporları genel merkeze iletin. Ne yapın edin vatandaşın gönlünü alın. İlk turda fark attık diye rehavete kapılmayın" dedi. İstanbul ve Ankara'ya özel önem veren Erdoğan'ın, bu iki ilin ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geleceği ifade edildi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara farkın ortaya çıkmasının Kılıçdaroğlu ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu belirtti. 14 Mayıs gecesine değinen Erdoğan, "Sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyet şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza saldırıyor. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile" ifadelerini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur talimatı

Erdoğan, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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