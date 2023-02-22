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Hayat-Aktüel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

2023-02-22 15:38:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen depremzedelerle bir araya geldi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş'tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Şanlıurfa'dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i ziyaret eden Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk bölümündeki depremzedeleri ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere ziyaret

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