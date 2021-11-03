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Siyaset
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu!

2021-11-03 17:10:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

#1
Foto - Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti.

#2
Foto - Kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.

#3
Foto - Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimde bulundu.

Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimde bulundu.

#4
Foto - Artından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Artından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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