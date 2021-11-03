2021-11-03 17:10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
İşte sapkınların 'fikir' özgürlüğü... 'Biyolojik cinsiyet sabittir, değiştirilemez' diyen profesör, istifaya zorlandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşti.
Kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.
Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimde bulundu.
Artından hatıra fotoğrafı çektirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23