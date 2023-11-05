2023-11-05 12:50:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba “Kılıçdaroğlu” önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…
Hikmet Genç, "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Ortadoğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile çok fena kafa buldu. “Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Önümüzdeki sene 23 Nisan'da 1 saatliğine de olsa koltuğu Bye Kemal'e 'devredin'!.. 'Burdayım be burdayım' deyip şöyle gönlünce masa tokatlasın... Onca emeği var, onca 'yenilmiş de yenilmişliği' var. Yazıktır yahu!..” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: