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Medya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

2023-11-05 12:50:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba “Kılıçdaroğlu” önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

Hikmet Genç, "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Ortadoğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile çok fena kafa buldu. “Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Önümüzdeki sene 23 Nisan'da 1 saatliğine de olsa koltuğu Bye Kemal'e 'devredin'!.. 'Burdayım be burdayım' deyip şöyle gönlünce masa tokatlasın... Onca emeği var, onca 'yenilmiş de yenilmişliği' var. Yazıktır yahu!..” ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

“ "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Ortadoğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin.' diyor... "Filistin sorunu" diyor. Terör örgütü İsrail'in adını bile anmıyor... Herkes merak etti tabii. "Nasıl çözecek?.., Ortadoğu'da kim tanır, kim takar?.., nasıl bir gücü ve ağırlığı var?!" Öyle ya, Siyonist Biden'dan demokrasi dilenen siyasetçi. Ama iddialı. "Nasıl çözülüyor göreceksin" diyor...

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

N'apacak acaba?.. "Ben Kemal geliyorum" deyince, "eyvah, Kemal geliyor, biz kaçalım!.." mı diyecekler?.. 'Burdayım be burdayım' deyip masa tokatlayarak mı korkutacak emperyalistleri?.. Yoksa, "Benim adım Kemal, ben yaparım!.." deyip mi ikna edecek herkesi?!.. Bilemeyiz. Ve tabii ki bunları yapabilmek için "iktidarı bize devret" diyor...

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

O iş nasıl olacak peki? 'Tapu devri' gibi bi'şey mi?.. 'İktidar devir işlemleri' noterden oluyor mu?!..

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

Yok arkadaş seçimle meçimle olmayacak bu iş. Haklı olarak, 'iktidarı bize devret' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

Önümüzdeki sene 23 Nisan'da 1 saatliğine de olsa koltuğu Bye Kemal'e 'devredin'!.. 'Burdayım be burdayım' deyip şöyle gönlünce masa tokatlasın... Onca emeği var, onca 'yenilmiş de yenilmişliği' var. Yazıktır yahu!..”

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba "Kılıçdaroğlu" önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

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