Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba “Kılıçdaroğlu” önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

“ "İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Ortadoğu'ya barış nasıl geliyor göreceksin.' diyor... "Filistin sorunu" diyor. Terör örgütü İsrail'in adını bile anmıyor... Herkes merak etti tabii. "Nasıl çözecek?.., Ortadoğu'da kim tanır, kim takar?.., nasıl bir gücü ve ağırlığı var?!" Öyle ya, Siyonist Biden'dan demokrasi dilenen siyasetçi. Ama iddialı. "Nasıl çözülüyor göreceksin" diyor...