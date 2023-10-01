2023-10-01 15:53:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı başladı.
Meclis'in açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla yapıldı.
Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.
Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.
HDP ve CHP'li vekillerin İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadığı görüldü.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i takip etmek üzere locaya geldiği sırada, partililerin alkışladığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise alkışlamaladılar.
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