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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

2023-10-01 15:53:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı başladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Meclis'in açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla yapıldı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

HDP ve CHP'li vekillerin İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadığı görüldü.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i takip etmek üzere locaya geldiği sırada, partililerin alkışladığı görüldü.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise alkışlamaladılar.

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