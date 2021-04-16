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Gündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı

2021-04-16 22:10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

#3
Foto - Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

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