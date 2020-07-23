2020-07-23 16:23:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. Kararlar kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general/amiral, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. General/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.