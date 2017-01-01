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Cumhurbaşkanı Erdoğan güllerle karşılandı

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Çankaya girişinde vatandaşlar tarafından güllerle karşılandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan çıkarak, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.

  • Erdoğan'ın geçiş yaptığı güzergahlarda havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen vatandaşlar, kaldırımları doldurdu.

  • Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, karanfiller ve güllerle Erdoğan'ı karşıladı, ellerindeki gülleri ve karanfilleri Erdoğan'ın makam otomobilinin üzerine serpti.

  • "Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" sloganları atan vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, el sallayarak selamladı.

  • TBMM etrafında toplanan vatandaşlardan Dudu Tom, Karabük'ten Ankara'ya gezmeye geldiklerini, meclisin önündeki kalabalığı fark edince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Eşime, 'Reis geliyormuş, sen git, ben buradayım' dedim. Ben Reis'in askeriyim; silahlı falan da değil, imanlı yürekli. İslam alemi kazandı. Müslümanlar kazandı. Ümmetin liderini bekliyoruz."

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