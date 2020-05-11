Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Başakşehir Şehir Hastanesi o tarihte açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerinde "Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs olarak hastanemizin acil ünitesi açılacak. Erişim ile ilgili bir sıkıntısı olmayacak ve söz verdiğimiz gibi, 20 Mayıs'ta Hastane yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.