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Gündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

2022-08-26 13:34:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bölgede bulunan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

İşte Malazgirt'ten görüntüler...

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

İşte Malazgirt'ten görüntüler...

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

İşte Malazgirt'ten görüntüler...

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