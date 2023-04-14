Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Nasıl vesayetin, namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye'ye rıza göstermediğimiz gibi bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye'ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde, birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 20 yıl önce Diyarbakır neydi? Bugün hamdolsun Diyarbakır ne? Bu Türkiye'de hiç kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye'de faili meçhullere, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir."