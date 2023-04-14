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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

2023-04-14 20:09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin geleceğinde, ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır" dedi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kışla Caddesi'nde düzenlenen, deprem konutları temel atma ve 1432 konut ve 17 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Diyarbakır ve ülkenin diğer 80 vilayetine, kendi insanından, kendi devletinden ve kendi gücünden başka hayrı dokunacak kimsenin bulunmadığını bildiren Erdoğan, tek dertlerinin, hiçbir ayrım olmaksızın ülkenin insanları ve evlatlarının geleceği olduğunu söyledi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

"Diyar diyar şu alemi dolaşsam, Diyarbakır gibi diyar bulunmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

"Biz böyle inanıyoruz, görüyoruz ve davranıyoruz. Diyarbakır'ı bir avuç emperyalizmin karanlık hesaplarının mezesi yapmaya kalkanların karşısına da bu inançla çıkıyoruz. Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak'ta başaramadıkları oyunu, Suriye'de tekrarlamaya çalışanlar bugün varlar, yarın olmayacaklar. Ama biz bu coğrafyada, Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Altını çizerek ifade etmek isterim ki milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Nasıl vesayetin, namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye'ye rıza göstermediğimiz gibi bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye'ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde, birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 20 yıl önce Diyarbakır neydi? Bugün hamdolsun Diyarbakır ne? Bu Türkiye'de hiç kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye'de faili meçhullere, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir."

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Erdoğan, "Biz milletimizle işte bu istikamette 'Durmak yok, yola devam.' diyerek bugünlere geldik. Ne vesayetin nobranlıklarına ne darbecilerin silahlarına ne terör örgütlerinin alçakça saldırılarına ne siyasi ve ekonomik tuzaklara boyun eğdik. Rabb'imize olan güvenimiz ve milletimizden aldığımız destekle girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık." diye konuştu.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Şimdi yeni bir dönemin, yeni bir mücadelenin ve yeni bir asrın eşiğinde olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilk asrını, eksiğiyle fazlasıyla günahıyla sevabıyla geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde hamdolsun bu dönemin eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Artık Türkiye Yüzyılı'nın başladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

"Türkiye Yüzyılı'nı, Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz, milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Mazlum ve mağdurların gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Yönümüzü sadece Hakk'a, hakikate yönelterek 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını inşallah beraber yazacağız. Gelin, 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da milletindir.' diyerek yeni şahlanışa beraber imza atalım. Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım, Diyarbakır'la birlikte tüm Türkiye'yedir. Bu çağrım, 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım, kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir."

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

"Şimdi bu meydandan öyle bir ses verin ki Mezopotamya coğrafyasında duymayan kalmasın." ifadesini kullanan Erdoğan, "Diyarbakır, 14 Mayıs'ta ortak geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Diyarbakır, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Diyarbakır, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Diyarbakır, 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" sorularını yönelttiği alandakilerden "Evet" cevabını aldı.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılacak deprem konutlarının ve teslimi yapılacak ev ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

SELAHADDİN EYYUBİ CAMİSİ AÇILDI Tören alanında, "Yedi düvelin birleşip yıkamadığı adam", "7'li sülale lüle lüle, Kemal sana güle güle", "14 Mayıs Türkiye için iftihar vakti", "Adam kazanacak" yazılarının olduğu afiş ve pankartlar yer aldı.

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Diyarbakır anneleri de tören alanındaki yerini aldı.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 1432 konut ile 17 dükkanın anahtar teslimi gerçekleştirildi.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bazı ailelere konutlarının anahtarlarını verdi. Yapılan canlı bağlantı ile deprem konutlarının temeli atıldı.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle yapımı 6 yılda tamamlanan, Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara asla yer yoktur ve olmayacaktır

Caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, "Camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabb'im razı olsun." dedi. Törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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