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Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

2024-03-29 16:12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, “Rezalet…” diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti ve binanın bakımsızlığına isyan etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Tamer Karadağlı, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaştı ve binanın bakımsızlığından şikayet etti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Tamer Karadağlı “Burası Antalya. Rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, "Rezalet…" diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu

Karadağlı'nın o anları kısa sürede gündem oldu.

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