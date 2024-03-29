2024-03-29 16:12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan atamıştı! Tamer Karadağlı, “Rezalet…” diyerek paylaştı! İsyan etti, sözleri olay oldu
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti ve binanın bakımsızlığına isyan etti.