2023-12-24 13:00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün “İmza, yıkım ve yapım dahil Yüzyılın Dönüşümü’ne start veriyoruz” diyerek programı başlattı. Erdoğan, “İstanbul genelinde, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul’da 600 yüz bini acilen olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.”