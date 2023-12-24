Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Bugüne kadar 210 bine yakın ihale yaptık. Konutlar ve işyerlerinin inşaatı devam ediyor. 50 bin köy evimizi çelik karkastan inşa etmeye başladık. Bunlar da 6-8 ay sonra bitmiş olacak. Bir yandan da şehirlerimizin merkezlerinde hem meydanları yeniden inşa ediyoruz hem de meydana açılan tüm caddeleri de ayağa kaldırmak, şehrin özgün mimarisini öne çıkaracak şekilde inşaatlara başlıyoruz. Yerinde Dönüşüm için müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı 251 bin. İnşallah betonarme yapıları 1 yıl içinde, köy evlerini de 8 ay içerisinde teslim edeceğiz.” Bakanlığa 3 yıl içinde orta vadeli bütçede 479 milyar TL pay ayrıldığını ifade eden Özhaseki, kentsel dönüşümün önündeki tüm engellerin kaldırıldığını vurguladı.