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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

2023-12-24 13:00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün “İmza, yıkım ve yapım dahil Yüzyılın Dönüşümü’ne start veriyoruz” diyerek programı başlattı. Erdoğan, “İstanbul genelinde, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul’da 600 yüz bini acilen olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.”

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de binaların afetlere karşı güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm büyük bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde dün önemli bir sayfa açıldı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

İstanbul’un beklenen büyük depreme karşı hazırlanmasında rol oynayacak ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ programı başlatıldı. Nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında vatandaşlara her bir bağımsız bölüm için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon lira destek sağlanacak. İstanbul’da 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacak program kapsamında ayrıca rezerv alanlara 400 bin konut inşa edilecek, 100 bin adet de sosyal konut şehre kazandırılacak.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ töreninde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında yüzde 100 anlaşma sağlayan 100 binadaki 500 hak sahibi ile sözleşmeler imzalandı, 17 yapıda 261 bağımsız bölümün yıkımı sağlandı ve Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Tuzla’da 3 bin 37 konutun temelleri atıldı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmza, yıkım ve yapım dahil Yüzyılın Dönüşümü’ne start veriyoruz” diyerek programı başlattı. Nisan ayında başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına yoğun teveccüh gösterildiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

“1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olacak. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE’nin yarısı kadar olacak.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Vatandaşımız alacağı destekle evini yapacak. Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımız da aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Erdoğan, özellikle yüzde 50 ve üzerinde anlaşma sağlamış vatandaşları komşularını ikna ederek bir an evvel Yarısı Bizden kampanyasına katılmaya davet etti. 6 Şubat’ın, deprem gerçeğini tekrar hatırlattığını, Marmara’da yakın dönemde olan depremlerin de daha hızlı olunması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. ‘Deprem değil çürük, sağlıksız bina öldürür’ ilkesini özümsemeliyiz. Tartışmasız şekilde Türkiye’nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir” diye konuştu. Erdoğan, 6 Şubat’ın maliyetinin 104 milyar dolardan fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Kasım ayında kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişikliklere yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi: “Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır. CHP ve aynı zihniyeti sahip çevreler iş yapmanın değil, takoz koymanın peşindeler. Kanunla vatandaşın evine el konulması söz konusu değildir. Yegane amaç keyfi sebeplerle tıkanan süreci hızlandırmaktır.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Buradan vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına inanmamaya çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşümle sabote etmesine izin veremeyiz.”

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapı stokundaki son durum hakkında da bilgi verdi. Türkiye genelindeki 36 milyon bağımsız birimden 6 milyonunun risk altında, 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, son rakamları şöyle anlattı: “2012 yılında tarihimizde ilk defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Toplam 2.2 milyon bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar lira kaynak harcadık.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

400 bin bağımsız bölümün dönüşümü halen devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1.3 milyondan fazla konut ürettik. Yalnızca dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. Bilhassa 6 Şubat depremlerinde TOKİ’nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati, ne kadar kritik bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan sonra da TOKİ’nin lokomotifliğinde Türkiye’nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz.”

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

“Kentsel dönüşüm ihtiyacının had safhada olduğu illerimizin başında hiç şüphesiz İstanbul vardır” diyen Erdoğan, İstanbul’daki son rakamları da paylaştı: “İstanbul’da 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 600 bini süratle dönüştürülmek zorunda. Şehrimizde 2012 yılından itibaren 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam etmektedir. İstanbul genelinde, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul’da 600 yüz bini acilen olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.”

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Bugüne kadar 210 bine yakın ihale yaptık. Konutlar ve işyerlerinin inşaatı devam ediyor. 50 bin köy evimizi çelik karkastan inşa etmeye başladık. Bunlar da 6-8 ay sonra bitmiş olacak. Bir yandan da şehirlerimizin merkezlerinde hem meydanları yeniden inşa ediyoruz hem de meydana açılan tüm caddeleri de ayağa kaldırmak, şehrin özgün mimarisini öne çıkaracak şekilde inşaatlara başlıyoruz. Yerinde Dönüşüm için müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı 251 bin. İnşallah betonarme yapıları 1 yıl içinde, köy evlerini de 8 ay içerisinde teslim edeceğiz.” Bakanlığa 3 yıl içinde orta vadeli bütçede 479 milyar TL pay ayrıldığını ifade eden Özhaseki, kentsel dönüşümün önündeki tüm engellerin kaldırıldığını vurguladı.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Pendik´te dönüşümü gerçekleşecek 64 yapının temsilen yıkımı yapılırken, Bağcılar´da yapımına başlanacak olan 371 konutluk Asburçaklar Sitesi kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. Ayrıca, Yarısı Bizden Kampanyası´na katılım sağlayan temsilen 100 hak sahibinin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Çamlıca Spor Okulu Salonu’nda sözleşmesi imzalandı.

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