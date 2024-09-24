Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15'inci Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye'nin son iki senede en fazla ihracat yaptığı ikinci, en fazla ithalat yaptığı beşinci ülke olduğu bilgisini paylaşarak, "İkili ticaret hacimlerini istikrarlı şekilde artırmak için büyük bir potansiyele sahibiz. 100 milyar dolarlık ortak hedefimize iyi bir planlamayla ulaşabileceğimize bütün samimiyetimle inanıyorum. Bunun için demir-çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve kısıtlamalar gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. İlgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz" dedi.