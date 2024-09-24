Giriş Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde gelişti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu" açıklamasında bulundu.