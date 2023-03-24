Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan isimler için imza süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için katılım yapan adayların 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerinin 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edeceğini ve adayların topladığı imzaların günlük olarak paylaşılacağını duyurdu. İşte YSK'dan son paylaşılan rakamlara göre adayların aldığı imza sayıları...