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Siyaset
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Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

2023-03-24 11:36:17
Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan isimler için imza süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için katılım yapan adayların 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerinin 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edeceğini ve adayların topladığı imzaların günlük olarak paylaşılacağını duyurdu. İşte YSK'dan son paylaşılan rakamlara göre adayların aldığı imza sayıları...

#1
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

DAVUT TURAN/ İMZA SAYISI: 68

#2
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

HİLMİ ÖZDAN/ İMZA SAYISI: 151

#3
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

HALİL MURAT ÜNVER/ İMZA SAYISI: 211

#4
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

İRFAN UZUN/ İMZA SAYISI: 319

#5
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

TEVFİK AHMET ÖZAL/ İMZA SAYISI: 601

#6
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

ERKAN TRÜKTEN/ İMZA SAYISI: 755

#7
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

YAKUP TÜRKAL/ İMZA SAYISI: 1.677

#8
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

DOĞU PERİNÇEK/ İMZA SAYISI: 12.310

#9
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

SİNAN OĞAN/ İMZA SAYISI: 27.295

#10
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

MUHAMMED FATİH ERBAKAN/ İMZA SAYISI: 49.253

#11
Foto - Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayısı

MUHARREM İNCE/ İMZA SAYISI: 53.561

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